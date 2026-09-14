Ми їм усім покажемо: Кабаєл назвав трьох ексчемпіонів світу, з якими хоче розділити ринг
Володар пояса WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) висловився щодо свого майбутнього.
Його слова передає FightBook MMA.
Німець назвав трьох бійців, з якими хотів би розділити ринг найближчим часом. У списку потенційних суперників боксера не виявилося Олександра Усика.
"Я битимуся з ким завгодно. Я не боюся цих хлопців. Я можу битися з Тайсоном, можу битися з Ей Джеєм. Також я можу битися з Деонтеєм Вайлдером. Проблема в тому, що мені доведеться почекати.
Наближається бій Ей Джея з Ф'юрі. Чому б після їхнього поєдинку не зустрітися з переможцем? Кабаєл проти одного з цих хлопців. Але насамперед мені потрібно провести захист титулу, а потім ми їм усім покажемо", – сказав Кабаєл.
Зазначимо, що раніше менеджер німецького боксера Спенсер Браун анонсував перший захист титулу WBC для Кабаєла. Поєдинок має відбутись у листопаді, а інсайдери заявляли, що суперником може стати непереможений албанець.
Нагадаємо, що Агіт став повноцінним чемпіоном світу після рішення Олександра Усика звільнити всі пояси. У своєму останньому бою німецький боксер здолав технічним нокаутом поляка Даміана Книбу (18-1, 11 КО).