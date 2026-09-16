Відомий інсайдер проаналізував можливе місце проведення бою Ф'юрі – Джошуа

Відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель запевнив, що бій між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) точно відбудеться, але фінального місця проведення зустрічі наразі немає.

Його слова наводить iFL TV.

Він зазначив, що про рух справи свідчить лише відсутність безглуздих відео "Циганського короля". За його словами, якщо Тайсон мовчить, то це означає, що за лаштунками британської битви відбувається щось серйозне.

"Я казав людям, які запитували: якщо ви не збираєтеся купувати квиток і їхати на арену, щоб подивитися бій наживо, і живете не у Великій Британії – скажімо, у США чи будь-якій іншій країні світу, – то трансляція відбудеться в той самий час, до якого ви звикли. Просто сам поєдинок проходитиме у Великій Британії. Тож для пересічного американського вболівальника, який просто хоче подивитися великий бій у надважкій вазі, нічого не зміниться. Єдині, на кого це справді вплине, – це люди, яким доведеться не спати до глибокої ночі, щоб побачити бій своїх фаворитів, або ті, хто поїде до Кардіффа чи Лондона, якщо поєдинок усе ж відбудеться там, щоб подивитися його наживо. Але цей бій точно відбудеться", – сказав Рафаель.

У боксерській спільноті активно обговорюється протистояння Ф'юрі – Джошуа, яке затягується через позицію Ентоні та його команди, які не хочуть проводити цей бій за межами Великої Британії.

Попри це, за даними видання Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Водночас якраз Ден Рафаель розповів, що двобій Ф'юрі – Джошуа таки може відбутися у Великій Британії.

Колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер вже спрогнозував тріумфатора протистояння Тайсона проти Ентоні. Також свій прогноз на зустріч британців зробив швед Отто Валлін.