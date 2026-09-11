Може спробувати діяти агресивно: Валлін назвав переможця потенційної битви Ф'юрі – Джошуа

Шведський боксер Отто Валлін (28-4, 16 КО) переконаний, що потенційна битва між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) закінчилася б на користь "Циганського короля".

Його цитує Boxing News Online.

35-річний боєць додав, Ей Джей також матиме шанси на перемогу, адже це бокс, у якому може статися що завгодно.

"Я думаю, що Ф'юрі перебоксує Джошуа, але Ентоні також дуже хороший боєць. Він точно матиме шанси в цьому бою. Може статися що завгодно. Тайсон, ймовірно, працюватиме другим номером, але в нього агресивний тренер, тому він також може спробувати діяти агресивно. Просто мені здається, що коли Ф'юрі перебуває у хорошій формі та діє гостро, у нього чудові боксерські навички, і це стане великою проблемою для Джошуа", – сказав Валлін.

Нагадаємо, що Отто боксував проти обох британських супертяжів. Спершу 15 вересня 2019 року швед програв Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів, а 23 грудня 2023-го Валлін поступився технічним нокаутом Джошуа. Поєдинок завершився після п'яти раундів, оскільки команда шведського боксера відмовилася від продовження двобою.

Додамо, що видання Daily Mail повідомляло, що битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Водночас інсайдер Ден Рафаель розповів, що бій Ф'юрі – Джошуа таки може відбутися у Великій Британії.

Раніше колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер спрогнозував тріумфатора протистояння Тайсона проти Ентоні.