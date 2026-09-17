Джошуа не продається: Гірн – про місце бою з Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) має відбутися у Великій Британії.

Його слова передає MMA Fighting.

Попри те, що американські інвестори хочуть провести бій у США, Джошуа не змінив своєї позиції.

"Дейна Вайт ніяк не може зрозуміти, що Ентоні Джошуа не погодиться на трохи більші гроші за проведення бою в Америці. Йому не байдуже. Йому важливо, де відбудеться поєдинок. Він дбає про британський бокс і контракт, який підписав", – зазначив Гірн

Промоутер зазначив, що активна підтримка британських уболівальників у соцмережах лише переконала команду провести поєдинок на батьківщині Джошуа

"Якщо нам вдасться організувати цей бій у Великій Британії, дочекайтеся реакції. Це може бути найбільшою спортивною подією в історії країни. Ми знаємо, що це найбільший бій в історії боксу", – підсумував Гірн.

Раніше видання Daily Mail повідомляло, що битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Водночас інсайдер Ден Рафаель розповів, що бій Ф'юрі – Джошуа таки може відбутися у Великій Британії.

Ведучий спортивного шоу на TalkSPORT Саймон Джордан розкритикував Гірна через його позицію щодо проведення зустрічі у Великій Британії. Водночас британський боксер надважкої ваги Девід Аллен зізнався, що йому вже набридло чекати офіційного оголошення британської дуелі.

Раніше колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер спрогнозував тріумфатора протистояння Тайсона проти Ентоні.