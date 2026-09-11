Менеджер Фʼюрі назвав нову дату бою з Джошуа

Менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун заявив, що поєдинок британця з Ентоні Джошуа неодмінно відбудеться. Сторони наближаються до домовленості, а серед можливих місць проведення бою розглядають Кардіфф і лондонський "Вемблі".

Його слова передає Sky Sports.

Браун зазначив, що Ф'юрі готовий зустрітися з Джошуа у Великій Британії, а пріоритетною датою для команди "Циганського короля" залишається грудень.

"Ми дедалі ближче, і схоже, що це може бути саме те велике британське боксерське шоу, на яке ми всі сподівалися, — з проведенням у Великій Британії. Місце проведення все ще обговорюється, серед варіантів залишаються Кардіфф і "Вемблі". Усе виглядає добре. Тайсон із самого початку був готовий битися з Ей Джеєм і проведе з ним бій де завгодно. Розглядаються як листопад, так і грудень, але нам подобається варіант із груднем. Усі вже завершуватимуть робочі справи перед святами, і це могла б бути найкраща різдвяна вечірка у світі", – заявив Браун.

Раніше повідомлялося, що битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Раніше Гірн заявляв, що Ей Джей ніколи б не погодився битися з Ф'юрі, якби знав, що їх бій може відбутися за межами Великої Британії.

6 вересня "Циганський король" раптово звернувся до Усика, закликавши українця до трилогії. Тайсон вже двічі програвав Олександру у 2024-му.