Бій Джошуа з Ф'юрі може відбутися у Великій Британії – інсайдер

Бій між британськими ексчемпіонами світу Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) може відбутися у Великій Британії.

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

За інформацією джерела, поєдинок може прийняти головна національна арена Вельсу "Principality Stadium", яка вміщує понад 74 тисячі глядачів.

Остаточне рішення щодо організації події сторони мають ухвалити протягом найближчих днів.

За інформацією Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Раніше Гірн заявляв, що Ей Джей ніколи б не погодився битися з Ф'юрі, якби знав, що їх бій може відбутися за межами Великої Британії.

6 вересня "Циганський король" раптово звернувся до Усика, закликавши українця до трилогії. Тайсон вже двічі програвав Олександру у 2024-му.