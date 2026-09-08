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Думаю, він відбудеться: Гірн назвав найбільший бій у боксі, який хоче побачити

Денис Іваненко — 8 вересня 2026, 11:49
Думаю, він відбудеться: Гірн назвав найбільший бій у боксі, який хоче побачити
Едді Гірн
Getty Images

Едді Гірн зізнався, який поєдинок може стати найбільшим у боксі, та оцінив ймовірність його організації.

Слова промоутера передає The Ring.

Британець зізнався, що хотів би побачити битву чемпіона WBO та WBA в першій середній вазі Джарона Енніса (36-0, 32 КО) проти колишнього абсолюта у трьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

"Я так довго хотів цього бою. Я дуже високо оцінюю Кроуфорда, але я просто величезний прихильник Джарона Енніса. Думаю, це буде саме та битва. Це буде найбільший поєдинок у боксі.

"Бутс", ймовірно, проведе бій із Джошем Келлі, і йому доведеться перевірити, чи зможе він його перемогти. Якщо переможе, то проведе поєдинок із Себастьяном Фундорою, а якщо стане абсолютом, думаю, бій із Кроуфордом відбудеться. Думаю, це неймовірна битва", – сказав Гірн.

Зазначимо, що 38-річний Кроуфорд завершив кар'єру наприкінці 2025 року. Він повісив рукавички на цвях після перемоги над Саулем Альваресом.

Енніс востаннє виходив на ринг 27 червня. Тоді він технічним нокаутом здолав Ксандера Заяса.

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