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На легендарній арені: Гірн опублікував постер бою Ф'юрі – Джошуа

Софія Кулай — 3 вересня 2026, 22:09
На легендарній арені: Гірн опублікував постер бою Ф'юрі – Джошуа
Ф'юрі – Джошуа
The Ring

Промоутер Едді Гірн анонсував британську битву між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Відповідний постер поєдинку він опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

На ньому зображені обидва британські супертяжі, а також зазначено, що двобій відбудеться на лондонській арені "Вемблі". Дата проведення бою не вказана.

Відомий функціонер додав лише короткий підпис до публікації.

"Підписали контракт? Ми вже це зробили", – написав Гірн.

Напередодні промоутер Джошуа заявив, що вони не дозволять, аби битва проти "Циганського короля" зірвалася, тоді як Тайсон закликав Ентоні нарешті підписати контракт про лобову зустріч.

Цікаво, що за інформацією Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Раніше Гірн заявляв, що Ей Джей ніколи б не погодився битися з Ф'юрі, якби знав, що їх бій може відбутися за межами Великої Британії.

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