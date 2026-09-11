Продовжує шкодити поєдинку: Вайт розповів, хто затягує битву Ф'юрі – Джошуа

Один із керівників промоушена Zuffa Boxing Дейна Вайт вважає, що промоутер Едді Гірн затримує офіційне оголошення британської битви між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова передає TalkSPORT Boxing.

Генеральний директор UFC розповів, що позиція голови Matchroom Boxing щодо проведення поєдинку Ф'юрі – Джошуа виключно у Великій Британії негативно впливає на саме протистояння.

"Я ніколи не бачив, щоб хтось настільки сильно шкодив поєдинку, як це робить він. Ти ж маєш просувати свого бійця, а натомість починаєш говорити про якусь там зламану систему і все інше. Це одна з найдивніших речей, які я коли-небудь бачив. Подивимося, чим усе закінчиться. Зрештою, для мого життя це нічого не змінить, але є ще Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Едді Гірн та Ентоні Джошуа, і усі ці люди можуть заробити на цьому бою величезні гроші. А Гірн просто продовжує шкодити поєдинку, який мав відбутися ще 10 років тому", – заявив Вайт.

Раніше промоутер Ей Джея запевняв, що Джошуа ніколи б не погодився на двобій проти "Циганського короля", якби знав, що дуель може відбутися за межами Великої Британії.

Видання Daily Mail повідомляло, що битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Водночас інсайдер Ден Рафаель розповів, що бій Ф'юрі – Джошуа таки може відбутися на британській землі.

Шведський супертяж Отто Валлін спрогнозував переможця можливого протистояння Тайсона проти Ентоні.