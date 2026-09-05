Гірн: Переговори щодо бою Джошуа з Ф'юрі на Вемблі відновлено

Промоутер Едді Гірн заявив, що переговори щодо бою Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відновилися.

Про це він розповів в Інстаграм.

Британський промоутер додав зображення з написом: "Вемблі або ніде".

"Хочу подякувати всім за неймовірну підтримку! Вас почули, і переговори щодо Вемблі відновлено. Давайте разом творити історію та створимо одну з найвизначніших спортивних подій усіх часів", – заявив Гірн.

Напередодні промоутер Джошуа заявив, що вони не дозволять, аби битва проти "Циганського короля" зірвалася, тоді як Тайсон закликав Ентоні нарешті підписати контракт про лобову зустріч.

Цікаво, що за інформацією Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Раніше Гірн заявляв, що Ей Джей ніколи б не погодився битися з Ф'юрі, якби знав, що їх бій може відбутися за межами Великої Британії.