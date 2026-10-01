У масці Вайта: Чісора "під прикриттям" відвідав пресконференцію між Джошуа та Ф’юрі

Британський гевівейтер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) прийшов на пресконференцію між Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), яка відбулася 30 вересня у Лондоні.

Про це інформує Boxing Scene.

42-річний ветеран боксу вирішив виділитися та приміряв маску одного з керівників Zuffa Boxing – Дейни Вайта.

Dana White (Derek Chisora) made an appearance at the press conference after all…#FuryJoshua pic.twitter.com/povsWsZNUd — BoxingScene.com (@boxingscene) September 30, 2026

Раніше була інформація, що двобій може зірватися через позицію Едді Гірна щодо Вайта, який став співпромоутером The Ring.

Під час пресконференції, яку пропустив генеральний директор UFC, промоутер Ей Джея назвав перелік організаторів, які займаються підготовкою бою Ф'юрі – Джошуа. Однак у цьому списку не було Вайта.

Поєдинок Ф'юрі – Джошуа повинен відбутися 11 грудня у Кардіффі. На кону бою стоятимуть спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм.

Раніше Чісора назвав фаворита грудневого протистояння у Кардіффі.