Вайт підтвердив, що не візьме участь у пресконференції Ф'юрі та Джошуа

Один із керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт заявив, що не буде присутній на пресконференції присвяченій поєдинку колишніх чемпіонів світу в надважкій вазі – Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає Yahoo Sports.

Попри відсутність на заході, Вайт заявив, що він бере участь в організації поєдинку.

"Це відбудеться. Все вирішено. Усе, що я говорив – правда. Навіщо мені це говорити, а потім подвоювати, потроювати й, чорт забирай, учетверо підтверджувати свої слова, якби це було не так?" – сказав Вайт.

Також функціонер пояснив труднощі з організацією поєдинку між двома британцями.

"Це не вагання, це питання его. Суцільне его. Це взагалі не має стосунку до всього цього. І послухайте, бокс зазнав удару в США. Він уже не такий великий, яким був 20 років тому. Він перетворився на дуже британський вид спорту, а весь той галас, який ви чуєте, – плач, скарги та вся ця чортівня – йде з Великої Британії", – зазначив промоутер.

Раніше була інформація, що Вайт несе безпосередню загрозу організації протистояння, адже у контракті прописано, що Zuffa не може виступати промоутером.

Хоча раніше повідомлялося, що Дейна став співпромоутером The Ring, а "Циганський король" прибрав пункт із угоди, який забороняв очільнику UFC брати участь в організації зустрічі проти Ей Джея.

Поєдинок Ф'юрі – Джошуа повинен відбутися 11 грудня у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.