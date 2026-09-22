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П'ять раундів, щоб закінчити справу: Чісора назвав фаворита бою Джошуа – Ф'юрі

Денис Іваненко — 22 вересня 2026, 14:17
П'ять раундів, щоб закінчити справу: Чісора назвав фаворита бою Джошуа – Ф'юрі
Дерек Чісора
Getty Images

Британський супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) висловився щодо поєдинку Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 26 КО).

Його слова передає DAZN.

Ветеран заявив, що планує приїхати на цю битву, де підтримуватиме Ей Джея. Він також оцінив шанси своїх земляків на перемогу.

"Я буду біля рингу та підтримуватиму Джошуа. Але він має лише п'ять раундів, щоб закінчити справу. Якщо бій перейде у сьомий, восьмий раунди та далі, то Тайсон візьме своє. Думаю, тут Ф'юрі фаворит. Але до біса його. Він мене тричі переміг", – сказав Чісора.

За останньою інформацією, Ф'юрі та Джошуа проведуть очне протистояння 11 грудня. Очікується, що битва відбудеться в Кардіффі.

Нагадаємо, що напередодні "Циганський король" звернувся до Ей Джея. Він пообіцяв швидко того нокаутувати.

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Дерек Чісора

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