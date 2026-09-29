Питання залишаються: британський тренер назвав фаворита битви Джошуа – Ф'юрі, згадавши Усика

Шейн Макгіган поділився думками про битву Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає Seconds Out.

Британський тренер сподівається, що бій не зірветься, хоча напередодні з'явилась інформація про можливість такого розвитку подій. Він розповів, кого вважає фаворитом протистояння.

"Cписувати Ей Джея з рахунків не варто: у нього завжди є шанс панчера. Так, він став вразливішим, ніж раніше. Він ніколи не вирізнявся надзвичайною міцністю чи витривалістю, але завжди був дуже небезпечним в атаці. Питання залишаються. Щодо того, хто переможе – я б, звісно, ​​віддав перевагу Тайсону Ф'юрі. Він краще зберігся і є більш природженим боксером. Але це надважка вага, це бій двох величезних особистостей, і задіяно безліч чинників", – сказав Макгіган.

Фахівець заявив, що ця битва мала відбутись значно раніше. Він звернувся до Ей Джея та згадав його рішення битись з Усиком:

"Ці хлопці вже давно пройшли пік. Цей бій мав відбутися багато-багато років тому. Шкода, що цього не сталося. Знаєш, Ей Джей обрав бій з Усиком – і саме з цього все й почалося. Замість того, щоб узяти відступні, він вийшов на поєдинок з Усиком – і ось що сталося. І так, це твій останній шанс. Не змарнуй його".

Зазначимо, що у 2022 році Ентоні після поразки від Усика в першому бою мав можливість погодитися на відступні, щоб дозволити українцю та Ф'юрі провести об'єднавчий поєдинок. Однак сторони не змогли домовитися про умови, і Джошуа скористався опцією реваншу.

Битва Ей Джея та "Циганського короля" має відбутися 11 грудня в Кардіффі. Водночас Ф'юрі дає лише один відсоток, що боксери врешті-решт розділять ринг.