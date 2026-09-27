Ф'юрі оцінив шанс проведення бою проти Джошуа в 1%

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) вважає, що бій з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) навряд відбудеться, попри оголошення битви.

Про це повідомляє Source of Boxing.

"Циганський король" оцінив шанси на її проведення в один відсоток. Він пояснив, чому так скептично налаштований:

"Ще минулої ночі я чув, що вони вже шукають заміну серед великих імен. Наприклад, Давід Бенавідес. Б***ь, який це був би бій. Просто неймовірний. Єдине, що Бенавідес для мене у чотири-п'ять разів складніший суперник, ніж Джошуа. Але я погоджуся битися, бо саме так я завжди й роблю. На цій землі немає жодної людини, з якою я б відмовився битися. Нікого. Але ніколи, ніколи не думайте, що Джошуа складніший суперник, ніж Давід. Бенавідес нокаутує Джошуа приблизно за три раунди. Але це був би хороший поєдинок", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що бій має відбутись 11 грудня у Кардіффі. На кону стоятиме титул WBA Super.

Напередодні з'явилась інформація, що ця битва опинилась під загрозою зриву через одного з керівників промоушена Zuffa Boxing Дейна Вайта. Раніше повідомлялося, що поєдинок між Менні Пак'яо та Шакуром Стівенсоном може стати співголовною подією вечора боксу в Уельсі.