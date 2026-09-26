У команді Джошуа заперечили можливий зрив бою з Ф'юрі

У команді Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) заперечили інформацію про можливий зрив бою з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це повідомляє The Athletic з посиланням на джерело в команді ЕйДжея.

Наразі очікується, що бій відбудеться, а Джошуа не має наміру відмовлятися від поєдинку.

Напередодні журналіст Sports Illustrated Кріс Меннікс заявив, що може не відбутися через одного з керівників промоушена Zuffa Boxing Дейна Вайта. Оскільки у контракті прописано, що Zuffa не може виступати промоутером.

На це миттєво відреагував Ф'юрі, який звинуватив у зриві поєдинку промоутера ЕйДжея Едді Гірна.

Якщо британська битва Ф'юрі – Джошуа не зірветься, то відбудеться вона 11 грудня у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super. Напередодні відомий промоутер Френк Воррен спрогнозував результат зустрічі.

Раніше повідомлялося, що бій між Менні Пак'яо та Шакуром Стівенсоном може стати співголовною подією у межах вечора боксу у Кардіффі.