У глибині душі він не хоче битися: брат Ф'юрі жорстко пройшовся по кар'єрі Джошуа

Шейн Ф'юрі, брат Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), переконаний, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) уникає складних викликів, тому що у глибині душі він не хоче битися з топовими суперниками.

Його слова передає Boxing King Media.

Родич "Циганського короля" навіть не зміг назвати бійця, який на момент бою з Ей Джеєм перебував на вершині боксу.

"А цей бій із Джошуа... Подивіться, скільки разів і наскільки легко Тайсону вдавалося організувати бої з іншими суперниками. У нього було три бої з Деонтеєм Вайлдером. Вони ненавиділи один одного, але тричі билися. Знаєте чому? Тому що обидва хотіли битися. Обидва вважали, що можуть перемогти. Потім був Усик. Знайшовся той, хто готовий заплатити. Скільки часу знадобилося, щоб домовитися? Приблизно два дні. Розумієте, з цими боями ніколи не виникало жодних проблем", – сказав Шейн.

Також Ф'юрі пояснив, чому Ентоні погодився провести два поєдинки проти Олександра Усика.

"Єдина причина, чому вони погодилися битися з Усиком, тому що Джошуа був величезним фаворитом. Усик – боєць крузервейту, якого перед цим побив Дерек Чісора. Усик мав бути легкою здобиччю для нього. Він мав бути суперником, якого Джошуа просто пройде. Ось єдина причина, чому він бився з Усиком. А реванш він провів, тому що програв перший бій. Не було сенсу не спробувати перемогти його", – відповів брат Тайсона.

Джошуа двічі програв Усику у 2021-му та 2022-му роках

На думку брата "Циганського короля", більшість гучних перемог Ентоні має застереження. До прикладу, Джозеф Паркер перед їхнім боєм майже не тренувався, а Володимир Кличко вже був на спаді кар'єри.

Шейн також згадав бій проти Ділліана Вайта, зазначивши, що той на той момент був лише недосвідченим новачком. Окрім того, Ф'юрі наголосив, що Ей Джей не зміг впоратися з Усиком, попри те, що українець піднявся з крузервейту після неоднозначних виступів проти Візерспуна та Чісори.

Шейн Ф'юрі вважає, що боксерська спадщина Джошуа є занадто переоціненою.

Нагадаємо, що Джошуа повинен провести бій проти Тайсона Ф'юрі, але офіційне оголошення протистояння затягується. Хоча видання Daily Mail повідомляло, що британська битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. На тлі цього 6 вересня "Циганський король" звернувся до Усика, закликавши провести трилогію через боягузтво Ентоні.