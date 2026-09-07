Немає сенсу проводити його у США: ексчемпіон розніс можливе місце бою Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон переконаний, що бій між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) повинен відбутися лише у Великій Британії.

Його слова передає iFL TV.

Він не бачить жодного сенсу проводити британську битву за океаном.

"Немає сенсу проводити його у США. Я знаю, що організатори хочуть провести бій саме там, але для мене це не має особливого сенсу. Але що є, то є. Вони можуть робити, що хочуть, але не зможуть створити таку атмосферу, як у Великій Британії та Ірландії. Просто не зможуть", – сказав Карл.

Також він оцінив реальність бою Ф'юрі – Джошуа.

"Не знаю. Вони обидва вже не ті бійці, якими були, правда? Думаю, вони обоє це визнають. Але не знаю. Я зачекаю, поки бій справді організують, перш ніж щось говорити. Але це все одно буде хороший бій", – зазначив Фремптон.

За інформацією Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Однак промоутер Едді Гірн опублікував постер протистояння, на якому зазначено, що двобій відбудеться на лондонській арені "Вемблі". Дата проведення бою не вказана.

6 вересня "Циганський король" раптово звернувся до Усика, закликавши українця до трилогії. Тайсон вже двічі програвав Олександру у 2024-му.