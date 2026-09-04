Можлива трилогія: Усик до завершення кар'єри планує провести більше, ніж один бій

Сергій Лапін висловився про плани Олександра Усика (25-0, 16 КО) до завершення кар'єри.

Про це повідомляє Boxing King Media.

Директор команди українського боксера розповів, що наразі першочерговим пріоритетом для колишнього абсолюта є бій проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО). Попередньо битва може відбутись на початку березня 2027 року, а Лас-Вегас є основним варіантом її проведення.

Очікувалось, що це буде "Last dance" для Олександра, який він анонсував при відмові від чемпіонських поясів. Проте Лапін повідомив, що Усик може мати потім ще один поєдинок.

Вони розглянуть можливість проведення трилогії з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) після протистояння із "Бронзовим бомбардувальником". Боксери двічі ділили ринг у 2024 році й обидва рази тріумфував українець.

Нагадаємо, що "Циганський король" наразі готується до битви з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). Британці попередньо мають провести бій наприкінці осені, проте поки не можуть остаточно узгодити всі умови майбутнього протистояння.