Прогрес Усика та падіння Ітауми: оновлений рейтинг WBO в надважкій вазі

Всесвітня боксерська організація оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBO.

Пальму першості втратив Мозес Ітаума (14-1, 12 КО). Він напередодні програв у титульному бою за пояс IBF Філіпу Хрговичу (21-1, 16 КО) та опустився на п'яту сходинку.

На перше місце піднявся Олександр Усик (25-0, 16 КО), який до цього посідав другу позицію. У трійку також входять Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Чемпіоном організації є Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО), який на початку травня технічним нокаутом здолав Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО). Також у топ-15 перебуває чемпіон WBO European Віктор Вихрист (18-1, 11 КО), він втратив одну позицію.

Рейтинг WBO в надважкій вазі

Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)

1. Олександр Усик (Україна)

2. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)

5. Мозес Ітаума (Велика Британія)

6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

7. Баходір Жалолов (Узбекистан)

8. Френк Санчес (Куба)

9. Деонтей Вайлдер (США)

10. Нельсон Хіса (Албанія)

11. Віктор Вихрист (Україна)

12. Брендон Мур (США)

13. Густаво Трухільйо (Куба)

14. Річард Ріакпорхе (Велика Британія)

15. Джастін Гуні (США)

Нагадаємо, що напередодні Олександр Хижняк вперше потрапив до рейтингу WBA. Він опинився на 15-й позиції після перемоги над досвідченим аргентинцем Дурвалем Паласіо.