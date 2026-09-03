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Прогрес Усика та падіння Ітауми: оновлений рейтинг WBO в надважкій вазі

Денис Іваненко — 3 вересня 2026, 12:16
Прогрес Усика та падіння Ітауми: оновлений рейтинг WBO в надважкій вазі
Олександр Усик
Instagram/usykaa

Всесвітня боксерська організація оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBO.

Пальму першості втратив Мозес Ітаума (14-1, 12 КО). Він напередодні програв у титульному бою за пояс IBF Філіпу Хрговичу (21-1, 16 КО) та опустився на п'яту сходинку.

На перше місце піднявся Олександр Усик (25-0, 16 КО), який до цього посідав другу позицію. У трійку також входять Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Чемпіоном організації є Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО), який на початку травня технічним нокаутом здолав Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО). Також у топ-15 перебуває чемпіон WBO European Віктор Вихрист (18-1, 11 КО), він втратив одну позицію.

Рейтинг WBO в надважкій вазі

  • Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)
  • 1. Олександр Усик (Україна)
  • 2. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  • 3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  • 4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
  • 5. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
  • 7. Баходір Жалолов (Узбекистан)
  • 8. Френк Санчес (Куба)
  • 9. Деонтей Вайлдер (США)
  • 10. Нельсон Хіса (Албанія)
  • 11. Віктор Вихрист (Україна)
  • 12. Брендон Мур (США)
  • 13. Густаво Трухільйо (Куба)
  • 14. Річард Ріакпорхе (Велика Британія)
  • 15. Джастін Гуні (США)

Нагадаємо, що напередодні Олександр Хижняк вперше потрапив до рейтингу WBA. Він опинився на 15-й позиції після перемоги над досвідченим аргентинцем Дурвалем Паласіо.

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