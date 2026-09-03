Прогрес Усика та падіння Ітауми: оновлений рейтинг WBO в надважкій вазі
Всесвітня боксерська організація оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.
Про це повідомляє пресслужба WBO.
Пальму першості втратив Мозес Ітаума (14-1, 12 КО). Він напередодні програв у титульному бою за пояс IBF Філіпу Хрговичу (21-1, 16 КО) та опустився на п'яту сходинку.
На перше місце піднявся Олександр Усик (25-0, 16 КО), який до цього посідав другу позицію. У трійку також входять Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).
Чемпіоном організації є Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО), який на початку травня технічним нокаутом здолав Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО). Також у топ-15 перебуває чемпіон WBO European Віктор Вихрист (18-1, 11 КО), він втратив одну позицію.
Рейтинг WBO в надважкій вазі
- Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)
- 1. Олександр Усик (Україна)
- 2. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- 4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
- 5. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- 7. Баходір Жалолов (Узбекистан)
- 8. Френк Санчес (Куба)
- 9. Деонтей Вайлдер (США)
- 10. Нельсон Хіса (Албанія)
- 11. Віктор Вихрист (Україна)
- 12. Брендон Мур (США)
- 13. Густаво Трухільйо (Куба)
- 14. Річард Ріакпорхе (Велика Британія)
- 15. Джастін Гуні (США)
Нагадаємо, що напередодні Олександр Хижняк вперше потрапив до рейтингу WBA. Він опинився на 15-й позиції після перемоги над досвідченим аргентинцем Дурвалем Паласіо.