Чекати залишилося зовсім трохи: Ф'юрі – про бій з Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) опублікував постер потенційного поєдинку проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Про це він повідомив в Інстаграм.

Британський боксер емоційно прокоментував потенційний бій.

"Ну й місто цей Нью-Йорк, ну й арена – "Медісон-сквер-гарден", ну й поєдинок – Ф'юрі проти Джошуа. Країна можливостей. Оце буде вихідний для хлопців: гуляємо в Нью-Йорку! Легендарно! Хлопці, чекати залишилося зовсім трохи!" – написав Ф'юрі.

Британські супертяжі мають підписаний контракт про поєдинок. За інформацією Daily Mail, битва відбудеться 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Раніше Гірн вже заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі. Нещодавно "Циганський король" анонсував гучні новини щодо свого наступного двобою.