Гірн: Ми не допустимо, щоб бій Джошуа з Ф'юрі зірвався

Промоутер Едді Хірн підтвердив готовність завершити переговори щодо довгоочікуваного поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Фʼюрі.

Про це промоутер розповів у коментарі DAZN Boxing.

Гірн вважає, що мегафайт на заповненому 100-тисячному "Вемблі" у Лондоні створив би неймовірну атмосферу

"Медісон-сквер-гарден" – це теж чудово. 20 тисяч глядачів, величезний бій. Але це буде зовсім інша атмосфера. Утім, чого ми точно не допустимо – так це того, щоб бій взагалі зірвався", – сказав він.

За словами промоутера, команда Джошуа вже передала свої фінальні правки саудівським організаторам і очікує на рішення протягом цього тижня.

"Тож ми повернулися до саудівців і сказали: "Ось наші правки. Вони абсолютно адекватні. Якщо ви справді хочете це зробити – погнали". Але вони мають ухвалити рішення вже цього тижня. Ми не кажемо: "Англія або нічого", хоча чимало людей радили: "Просто скажи це". Але коли ти виступаєш проти всіх, так вчинити важко, бо тебе одразу звинуватять у зливі з бою. Ми підписали контракт, ми в грі. Тож де б цей бій не відбувся – це буде грандіозно", – підсумував Гірн.

За інформацією Daily Mail, битва відбудеться 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Раніше Гірн вже заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі.