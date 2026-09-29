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Вайт не візьме участь у пресконференції Ф'юрі та Джошуа

Олександр Булава — 29 вересня 2026, 21:27
Вайт не візьме участь у пресконференції Ф'юрі та Джошуа
Дейна Вайт
BoxingNews24

Один із керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт не буде присутній на пресконференції присвяченій поєдинку колишніх чемпіонів світу в надважкій вазі – Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Пресконференція відбудеться 30 вересня.

"За інформацією джерел, Вайт не буде присутній на пресконференції щодо бою Ф'юрі та Джошуа в середу в Лондоні, хоча він був на суботньому турнірі Zuffa", – розповів Рафаель.

Раніше була інформація, що Вайт несе безпосередню загрозу організації протистояння, адже у контракті прописано, що Zuffa не може виступати промоутером.

Хоча раніше повідомлялося, що Дейна став співпромоутером The Ring, а "Циганський король" прибрав пункт із угоди, який забороняв очільнику UFC брати участь в організації зустрічі проти Ей Джея.

Поєдинок Ф'юрі – Джошуа повинен відбутися 11 грудня у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Дейна Вайт

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