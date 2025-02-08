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Ексчемпіон світу готовий битися проти Пола замість Канело

Микола Дендак — 8 лютого 2025, 21:13
Ексчемпіон світу готовий битися проти Пола замість Канело
Джейк Пол
Instagram

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 23 KO) запропонував ютуб-блогеру Джейку Полу (11-1, 7 КО) провести бій.

Про це він написав у коментарях під постом Джейка в Instagram.

У публікації Пол звинуватив чемпіона WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO) у зриві їхнього поєдинку.

"Я готовий битися, брате. Дозвольте мені це зробити. Це буде честю для моїх фанатів і мого мексиканського народу", – написав Енді.

Раніше інсайдер Джуліус Джуліаніс повідомляв, що бій Альварес – Пол може відбутися у травні цього року, напередодні поєдинку мексиканця з Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Проте напередодні Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Що ж стосується Енді, то Руїс травмував руку у своєму останньому поєдинку проти Джаррелла Міллера, який завершився внічию. Він лише нещодавно заявив, що готовий повернутися на ринг.

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