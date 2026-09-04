Виснажити та фінішувати: Руїс розкрив план на бій проти Книби

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 КО) оцінив бій проти поляка Дамяна Книби (17-1, 11 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

Попри те, що американський боксер зі зростом 188 см поступається поляку аж 13 сантиметрами, Руїз запевнив у повній готовності до поєдинку. Він нагадав, що протягом усієї кар'єри звик виходити в ринг проти габаритних суперників.

"Він хороший суперник, хороший боєць з довгими руками, але Ентоні Джошуа краще. Він добре розпочинає перші кілька раундів.

Я не знаю, як усе розвиватиметься в пізніх раундах, але моя мета – постаратися його нокаутувати. Виснажити його та дати волю своїм кулакам.

Я звик битися з усіма цими гігантами. Я звик зустрічатися з великими хлопцями. Зазвичай хлопці, з якими я б'юся, завжди більші за мене", – підсумував Руїс.