Руїс: Одна поразка нічого не змінює, у мене ще є сили

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-3, 22 КО) відреагував на свою поразку в поєдинку проти Дамяна Книби (18-1, 11 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

"Проблема була в тому, що щоразу, коли я намагався зблизитися, він одразу входив у клінч, тому я не міг нормально викидати свої комбінації. Але він добре виконав свій план на бій.

Я б із задоволенням провів реванш і багато чого зробив би зовсім інакше. Чи залишилося у мене достатньо сил, щоб стати чемпіоном? Звісно. Просто в мене була довга перерва, та й суперник був дуже сильний. Я не хотів повертатися легким боєм, тому й погодився на Даміана. Він великий хлопець, але іноді потрібно ризикувати.

Як я вже сказав, хочу подякувати богу. Але на цьому ще не все. Бог ще не закінчив зі мною. Одна поразка нічого не змінює, бо у мене ще є сили. Мені просто потрібно залишатися активним. Я хочу знову битися. Хочу провести ще один бій", – підсумував Руїс.