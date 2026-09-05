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Руїс: Одна поразка нічого не змінює, у мене ще є сили

Олександр Булава — 5 вересня 2026, 13:33
Руїс: Одна поразка нічого не змінює, у мене ще є сили
Книба та Руїс
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (35-3, 22 КО) відреагував на свою поразку в поєдинку проти Дамяна Книби (18-1, 11 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

"Проблема була в тому, що щоразу, коли я намагався зблизитися, він одразу входив у клінч, тому я не міг нормально викидати свої комбінації. Але він добре виконав свій план на бій.

Я б із задоволенням провів реванш і багато чого зробив би зовсім інакше. Чи залишилося у мене достатньо сил, щоб стати чемпіоном? Звісно. Просто в мене була довга перерва, та й суперник був дуже сильний. Я не хотів повертатися легким боєм, тому й погодився на Даміана. Він великий хлопець, але іноді потрібно ризикувати.

Як я вже сказав, хочу подякувати богу. Але на цьому ще не все. Бог ще не закінчив зі мною. Одна поразка нічого не змінює, бо у мене ще є сили. Мені просто потрібно залишатися активним. Я хочу знову битися. Хочу провести ще один бій", – підсумував Руїс.

Зазначимо, що це був перший бій для Руїса із серпня 2024 року. Тоді його протистояння із Джарреллом Міллером завершилось внічию.

Книба востаннє виходив на ринг у січні. Агіт Кабаєл його здолав технічним нокаутом у третьому раунді.

Енді Руїс

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