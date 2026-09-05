Руїс невдало повернувся на ринг, програвши з нокдауном Книбі

Колишній чемпіон світу Енді Руїс (35-3-1, 22 KO) провів поєдинок проти Даміана Книби (18-1, 11 КО).

Вони зустрілись в головному бою вечора боксу в Ньюарку. Поляк здобув сенсаційну перемогу над іменитим суперником.

Американський боксер був фаворитом, проте з перших раундів андердог показав, що не збирається бути статистом. Він працював на дистанції та завдавав влучних ударів по Руїсу.

Енді діяв пасивно, не намагаючись наблизитися до свого суперника. У сьомому раунді Книба відправив Руїса у важкий нокдаун.

У наступній трихвилинці американець активізувався, змусивши поляка діяти обережно. В чемпіонських раундах Даміан добре працював на ногах, не дозволивши Руїсу переломити хід поєдинку.

Врешті-решт колишній чемпіон світу програв одноголосним рішенням суддів – 110:117 і двічі 113:114.

Зазначимо, що це був перший бій для Руїса із серпня 2024 року. Тоді його протистояння із Джарреллом Міллером завершилось внічию.

Книба востаннє виходив на ринг у січні. Агіт Кабаєл його здолав технічним нокаутом у третьому раунді.