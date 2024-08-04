Руїс з пошкодженою рукою звів внічию поєдинок з Міллером

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 23 KO) звів внічию бій з Джарреллом Міллером (26-1-2, 22 KO) в рамках вечора боксу у Лос-Анджелесі.

Боксери обережно розпочали бій. Джаррелл більше працював першим номером, в той час, як Енді працював на контратаках. У результаті один із трьох суддів віддав перевагу Міллеру, проте для перемоги цього виявилося замало. 116-112, 114-114 та 114-114 — нічия рішенням більшості.

Руїс після поєдинку зізнався, що пошкодив руку в п'ятому раунді.

Зазначимо, що для Руїса це був перший поєдинок із вересня 2022 року, коли він одноголосним рішенням суддів здолав кубинця Луїса Ортіса.

Міллер 23 грудня 2023 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) достроково програв британцеві Даніелю Дюбуа і зазнав єдиної поразки в кар'єрі.

Нагадаємо, в головному поєдинку вечора колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) та здобув титул WBA у першій середній вазі.