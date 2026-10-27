Йому потрібен фактор страху: Хей знайшов суперника для Ітауми

Колишній чемпіон Девід Хей вважає, що Мозесу Ітаумі (14-1, 12 КО) потрібно вийти у ринг проти Енді Руїса-молодшого (35-3-1, 22 КО).

Його цитує Boxing News.

"Йому потрібен такий боксер, як Енді Руїс-молодший. Саме такий суперник йому необхідний – справжній боєць, який був чемпіоном світу в надважкій вазі, який голодний до перемог, постійно бере участь у видовищних поєдинках, змушуватиме суперника працювати під тиском, завдаватиме великої кількості ударів і створюватиме для Мозеса дискомфорт. Той, кого не можна нокаутувати одним ударом. Саме з такими суперниками він має зростати. Йому потрібен фактор страху", – сказав Хей.

У своєму останньому бою, який відбувся наприкінці серпня, Ітаума програв Філіпу Хрговичу технічним нокаутом у 9-му раунді, хоча розгромно лідирував за очками перед достроковим закінченням двобою. Хорват став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Ця поразка стала дебютною для Мозеса на профі-рингу. Це перший двобій у професійній кар'єрі Ітауми, у якому він дістався аж до 9-го раунду. До цього його поєдинки затягувалися лише максимально до 5-6 раунду.

Раніше повідомлялося, чи змінить 21-річний британець наставника після болючої поразки. Також промоутер Френк Воррен анонсував грандіозні плани "Нового Майка Тайсона".

Додамо, що Руїс-молодший на початку вересня 2026-го програв Даміану Книбі.