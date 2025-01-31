Руїс анонсував своє повернення на ринг

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 23 KO) готовий повернутися на ринг.

Про це боксера повідомив в Instagram.

"Щойно отримав зелене світло від лікаря. Поїхали, я готовий до поєдинку. З ким мені битися цього року?" – написав Руїс.

Нагадаємо, Руїс травмував руку у своєму останньому поєдинку проти Джаррелла Міллера, який завершився внічию.

Для Енді це був перший поєдинок із вересня 2022 року, коли він одноголосним рішенням суддів здолав кубинця Луїса Ортіса.