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Руїс анонсував своє повернення на ринг

Олександр Булава — 31 січня 2025, 22:54
Руїс анонсував своє повернення на ринг

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 23 KO) готовий повернутися на ринг.

Про це боксера повідомив в Instagram.

"Щойно отримав зелене світло від лікаря. Поїхали, я готовий до поєдинку. З ким мені битися цього року?" – написав Руїс.

Нагадаємо, Руїс травмував руку у своєму останньому поєдинку проти Джаррелла Міллера, який завершився внічию.

Для Енді це був перший поєдинок із вересня 2022 року, коли він одноголосним рішенням суддів здолав кубинця Луїса Ортіса.

Енді Руїс

Енді Руїс

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