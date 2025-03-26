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Гірн: В ідеалі Ф'юрі має встати з дивану та сказати: "Мені нудно, я хочу побитися з Джошуа"

Олексій Погорелов — 26 березня 2025, 17:06
Тайсон Ф'юрі та Едді Гірн
Тайсон Ф'юрі та Едді Гірн
Mark Robinson Photography/Matchroom

Відомий промоутер Едді Гірн все ще сподівається, що йому вдасться організувати бій двох його клієнтів, а саме Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Про це він розповів в інтерв'ю The Sun.

Після другої поразки від Олександра Усика майбутнє Ф'юрі залишається невизначеним. "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри, проте багато хто вважає, що він повернеться в ринг.

У той же час Джошуа програв нокаутом Даніелю Дюбуа в поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF.

Говорячи про подальші плани обох боксерів, Гірн висловив сподівання, що вони все ж таки погодяться на бій один з одним.

"В ідеальному світі Тайсон Ф'юрі встає з дивана і каже: "Мені нудно. Я хочу спробувати щастя з Ей Джеєм".

І цей телефонний дзвінок був би найкрасивішим дзвінком у моїй кар'єрі. І він може пролунати. Але якщо ні, ми повинні знайти суперника (для Джошуа).

Ентоні має бути на 100% фізично здоровим, тому що це, мабуть, найважливіше рішення і момент у його кар'єрі, тому що це фінальні бої", – заявив Гірн.

Після поразки від Дюбуа Джошуа повернувся до тренувань, проте зазнав травми.

"Це та сама травма, що була у нього раніше, про яку я не буду розповідати. Нічого серйозного, але проблема в тому, що з цими великими хлопцями ти ніби як проходиш через неприємності, і це дійсно так.

Це не те, що потребує операції, але він повернувся до тренувального табору і просто не може бити. Йому потрібно бити, і якщо ви подивитеся, як б'ють ці хлопці – це не те, що ми з вами просто виходимо і б'ємо по кільком подушечкам, це схоже на важку роботу. І йому потрібно ще близько шести тижнів, поки він зможе бити як слід".

Нагадаємо, що, за версією Едді Гірна, в кар'єрі Ентоні Джошуа залишилося всього кілька поєдинків.

Раніше промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен поговорив про те, які подальші опції має Олександр Усик.

Бокс Едді Гірн Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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