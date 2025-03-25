Йому залишилось два бої: Гірн – про майбутнє Джошуа

Голова промоутерської організації Matchroom Boxing Едді Гірн оцінив майбутнє Ентоні Джошуа у надважкій вазі.

Слова функціонера наводить Talksport.

"Джошуа – найбільше комерційне ім'я у суперважкій вазі. Він найпопулярніший боксер. Отже, ми можемо битися, з ким хочемо.

Нам не потрібно потрапляти добиватися статусу обов'язкового претендента. Але подивіться, ймовірно йому залишилося два бої, у такому дусі.

На цей час він повернувся до тренажерного залу. На жаль, він не готовий проводити спаринги. Йому знадобиться ще шість-сім тижнів. Тому ми не будемо бігати, дзвонити, розпитувати людей. Коли він буде готовий, ми приймемо рішенн" – розповів Гірн.