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Йому залишилось два бої: Гірн – про майбутнє Джошуа

Олександр Булава — 25 березня 2025, 19:08
Йому залишилось два бої: Гірн – про майбутнє Джошуа
Едді Гірн
Getty Images

Голова промоутерської організації Matchroom Boxing Едді Гірн оцінив майбутнє Ентоні Джошуа у надважкій вазі.

Слова функціонера наводить Talksport.

"Джошуа – найбільше комерційне ім'я у суперважкій вазі. Він найпопулярніший боксер. Отже, ми можемо битися, з ким хочемо.

Нам не потрібно потрапляти добиватися статусу обов'язкового претендента. Але подивіться, ймовірно йому залишилося два бої, у такому дусі.

На цей час він повернувся до тренажерного залу. На жаль, він не готовий проводити спаринги. Йому знадобиться ще шість-сім тижнів. Тому ми не будемо бігати, дзвонити, розпитувати людей. Коли він буде готовий, ми приймемо рішенн" – розповів Гірн.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Раніше майбутнє Джошуа прокоментував Френк Воррен.

Едді Гірн Ентоні Джошуа

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