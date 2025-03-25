План Б: Воррен назвав ім'я боксера, який зустрінеться з Дюбуа в разі зриву планів на бій з Усиком

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF в надважкій вазі Даніеля Дюбуа, знає, із ким зустрінеться його клієнт, якщо він не зможе організувати бій з Олександром Усиком.

Про це 73-річний англієць розповів в інтерв'ю talkSPORT.

Нещодавно WBO зобов'язала українського чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO провести захист титулу від зазіхань тимчасового чемпіона Джозефа Паркера. У той же час президент WBO Густаво Олів'єрі заявив, що Усик та Дюбуа зможуть провести поєдинок, якщо вони попросять про це.

Поки що цього не сталося і Воррен має запасний план на випадок, якщо англієць та українець не зможуть зустрітися на ринзі.

"Що ж, обов'язковим суперником Дюбуа за версією IBF є Дерек Чісора, так що, можливо, йому доведеться це зробити (якщо він не битиметься з Усиком). Але вони (IBF) дозволять йому провести бій за об'єднання поясів, якщо ми отримаємо схвалення від WBO", – заявив Воррен.

При цьому промоутер також працює із Паркером. Проте всі віддають перевагу поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Ми попросили їх призначити обов'язковий бій між Джозефом Паркером та Олександром Усиком, що вони і зробили. Отже, є три варіанти: Усик проводить об'єднання, захищає титул проти Паркера або звільняє пояс. Тож зараз м'яч на полі Усика. Чотири пояси є пріоритетом зі зрозумілих причин, і я думаю, що це бій, який продасть весь "Вемблі" або зробить величезний бізнес в Ер-Ріяді через суперечки в першому поєдинку".

На думку Воррена, бій за звання абсолютного чемпіона все ж таки відбудеться.

"Я думаю, що це буде вибір номер один, і Даніель прийшов до чудової форми після того бою, тож це буде цікаво. Це ніяк не впливає на Паркера, тому що він зберігає свою позицію тимчасового чемпіона, а це означає, що він отримає переможця. Тож ми організуємо йому ще один бій, можливо, навіть в андеркарті (бою Усик – Дюбуа). Якщо (Паркер зустрінеться) не з Усиком, то з кимось із топ-10 за версією WBO у добровільному порядку".

Нагадаємо, що раніше колишній чемпіон світу оцінив шанси Олександра Усика в бою з Джозефом Паркером.