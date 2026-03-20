Генеральний директор Matchroom Boxing оцінив реальність проведення бою Джошуа проти Вайта

Генеральний директор Matchroom Boxing Френк Сміт висловився з приводу можливого протистояння Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Ділліана Вайта (31-4, 21 КО).

Представник промоутерської компанії не вірить у те, що саме Вайт може стати наступним суперником Ей Джея.

Нагадаємо, що Ентоні вже відновив тренувальний процес під керівництвом українського тренера Єгора Голуба, який готував його до бою проти Джейка Пола, у якому Джошуа нокаутував шоумена.

"Не думаю. У боксі можливо все, але я не вважаю, що саме Вайт стане наступним суперником. Головне – привести Джошуа в стан, коли ми точно знатимемо, що він готовий, а не призначати дату заздалегідь. Було б чудово побачити його в рингу влітку. Він уже повернувся до повноцінних тренувань, але має бути повністю готовим. Сподіваємося, скоро з'являться новини", – заявив Сміт.

Відзначимо, що британець повернувся до боксу після смертельної ДТП, яка сталась наприкінці 2025 року. Внаслідок аварії загинуло його двоє тренерів-друзів британського супертяжа.

Джошуа та Вайт двічі зустрічались на рингу. У 2009-му Ділліан здобув перемогу в аматорах, а у 2015 році Ентоні взяв реванш вже у професіоналах. Вони могли знову вийти один проти одного у серпні 2023-го, але зустріч так і не відбулась.

Раніше промоутер Едді Гірн розповідав, що рішення щодо повернення Ентоні у ринг ще не прийняте. Натомість голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен заявляв, що не вірить у камбек Ей Джея у ринг у цьому 2026 році.