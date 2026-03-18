Джошуа повернувся до тренувань під керівництвом українського тренера

Український тренер Єгор Голуб виклав у своєму профілі в інстаграмі декілька свіжих фото з тренувального процесу Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Це підтверджує той факт, що колишній чемпіон світу нарешті повернувся до тренувань після смертельної ДТП наприкінці 2025 року, у якій загинуло його двоє тренерів-друзів.

"Повертаємось до тренувань", – коротко підписав фото наставник.

Нагадаємо, що під керівництвом Голуба британський супертяж готувався до попереднього свого поєдинку проти Джейка Пола, у якому нокаутував шоумена у шостому раунді.

На тлі інформації про камбек Ей Джея у профі-ринг з'явились чутки про його можливий черговий двобій проти Вайта. Боксери двічі зустрічались на рингу. У 2009-му Ділліан здобув перемогу в аматорах, а у 2015 році Джошуа взяв реванш вже у професіоналах. Вони могли знову вийти один проти одного у серпні 2023-го, але зустріч так і не відбулась.

Раніше промоутер Едді Гірн розповідав, що рішення щодо повернення Ентоні у ринг ще не прийняте. Натомість голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен заявляв, що не вірить у камбек Ей Джея у ринг у цьому 2026 році.