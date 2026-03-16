Джошуа може провести реванш проти британського ветерана

Олександр Булава — 16 березня 2026, 20:55
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) може наступний бій провести проти Ділліана Вайта (31-4, 21 КО).

Про це повідомляє Boxing King Media.

Вайт розглядається, як основний кандидат на бій з Ей Джеєм, хоча офіційного підтвердження наразі немає.

Боксери двічі зустрічались на рингу. У 2009 Ділліан здобув перемогу в аматорах, а у 2015 році Джошуа взяв реванш вже у професіоналах.

Вони могли знову вийти один проти одного у серпні 2023 року, але бій так і не відбувся.

Напередодні Джошуа відновив тренувальний процес після смертельної аварії, у яку він потрапив наприкінці 2025 року.

Ентоні в останньому поєдинку нокаутував Джейка Пола у 6 раунді. Ділліан востаннє виходи на ринг у серпні, коли у першому раунді поступився Мозесу Ітаумі.

