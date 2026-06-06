Джошуа заговорив про перехід в MMA: Ці хлопці постійно приходять на нашу територію

Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) зізнався, що свого часу задумувався над переходом із боксу у змішані єдиноборства.

Його слова наводить ⁠Essentiallysports.

Ей Джей наголосив на тому, що бійці ММА регулярно роблять "трансфер" у бокс, тому йому було б цікаво спробувати свої сили у новому виді спорту.

"Повірте мені, я думав: чому б мені не перейти на їхню територію, адже вони постійно приходять на нашу територію? Було б добре, якби хтось із нас перейшов на той бік і ми подивилися, як у нас там вийде... Скажімо, Ентоні Джошуа, говорячи про себе в третій особі, перейшов би в ММА, це не було б настільки великою подією, як їхній перехід у бокс. Тож це означає, що це великий бізнес. ММА, кікбоксинг чи бокс. Це можна зробити. Я вважаю, що це потрібно зробити. Думаю, це буде наступне, що ми захочемо побачити. Але я про це думав. Ці хлопці постійно приходять на нашу територію. Буде цікаво подивитися, хто першим перейде на їхню територію", – заявив Ентоні.

Востаннє Ентоні боксував у грудні 2025-го, коли нокаутував боксера-шоумена Джейка Пола.

Свій наступний двобій Джошуа проведе 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Це буде проміжний поєдинок проти албанця Крістіана Пренги перед битвою з Тайсоном Ф'юрі. Напередодні бійці провели першу битву поглядів.

Відзначимо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Ей Джей вже анонсував своє закінчення кар'єри.