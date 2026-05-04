Сподіваюся, швидка допомога буде неподалік: Беленюк – про свій дебютний бій в MMA

Олексій Мурзак — 4 травня 2026, 21:05
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк поділився очікуваннями від свого дебютного поєдинку в ММА, у якому він зійдеться з представником Ізраїлю Хаїмом Гозалі, висловивши думку, що тому може знадобитися "швидка допомога".

Відповідний допис він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Сподіваюся, швидка допомога буде неподалік від октагону, бо цьому дідусеві вона знадобиться негайно", – написав Беленюк.

2 травня стало відомо, що Жан дебютує в ММА – 11 липня змагатиметься проти ізраїльтянина Хаїма Гозалі у київському Палаці спорту. У розмові з Чемпіоном Беленюк розповів, чому вирішив піти в ММА, чи продовжить виступати у боротьбі та як поєднуватиме це з депутатською роботою.

Беленюк: Достатньо довго вагався, перш ніж піти в ММА
