Сподіваюся, швидка допомога буде неподалік: Беленюк – про свій дебютний бій в MMA

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк поділився очікуваннями від свого дебютного поєдинку в ММА, у якому він зійдеться з представником Ізраїлю Хаїмом Гозалі, висловивши думку, що тому може знадобитися "швидка допомога".

Відповідний допис він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Сподіваюся, швидка допомога буде неподалік від октагону, бо цьому дідусеві вона знадобиться негайно", – написав Беленюк.

2 травня стало відомо, що Жан дебютує в ММА – 11 липня змагатиметься проти ізраїльтянина Хаїма Гозалі у київському Палаці спорту. У розмові з Чемпіоном Беленюк розповів, чому вирішив піти в ММА, чи продовжить виступати у боротьбі та як поєднуватиме це з депутатською роботою.