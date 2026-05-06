Макогоненко – про можливий бій в ММА з Білодід: Дайте нам просто по "лимону" та розійдемося

Софія Кулай — 6 травня 2026, 09:20
Чемпіонка України з боксу Кіра Макогоненко у жартівливому стилі висловилася про можливе протистояння з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід.

18-річна боксерка не бачить сенсу такого протистояння.

"Ну от нащо воно вам треба, щоб ми одна одну били? Дайте нам просто по "лимону" та розійдемося", – написала молода бійчиня.

Раніше з'явилася інформація, що Макогоненко та Білодід можуть провести очну битву за правилами ММА. Навіть було розкрито місце проведення бою та гонорар. Начебто зустріч українських спортсменок прийме київський "Палац спорту", а призові складуть один мільйон доларів.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2026-го Кіра тріумфувала на чемпіонаті України серед жінок-молоді у вазі 54 кілограми. Перед цим, 21 березня, Макогоненко дебютувала на професійному рівні.

