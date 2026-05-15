Роузі та Карано пройшли процедуру зважування перед боєм за правилами ММА

Колишня чемпіонка UFC Ронда Роузі та експретендентка на титул Strikeforce Джина Карано пройшли процедуру зважування.

Роузі лише на 300 грамів виявилася важчою за свою суперницю, показавши 64,4 кг.

Водночас вага Карано склала рівно 64,1 кг.

◻️ Gina Carano: 141.4 lbs

◻️ Ronda Rousey: 142 lbs#RouseyCarano



TOMORROW, May 16

9 PM ET | 6 PM PT

LIVE on Netflix#rondarousey #ginacarano #mma — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) May 15, 2026

Поєдинок за правилами MMA відбудеться 16 травня у Лос-Анджелесі. Бій очолить турнір промоутерської компанії Most Valuable Promotions, якою керує Джейк Пол.

Для 43-річної Карано це буде перший професійний бій із 2009 року. Для 39-річної Раузі – перший вихід у клітку з 2016-го.

Напередодні Роузі влаштувала гучну пресконференцію напередодні свого повернення в октагон.