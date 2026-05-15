Роузі та Карано пройшли процедуру зважування перед боєм за правилами ММА
Ронда Роузі та Джина Карано
Колишня чемпіонка UFC Ронда Роузі та експретендентка на титул Strikeforce Джина Карано пройшли процедуру зважування.
Роузі лише на 300 грамів виявилася важчою за свою суперницю, показавши 64,4 кг.
Водночас вага Карано склала рівно 64,1 кг.
Поєдинок за правилами MMA відбудеться 16 травня у Лос-Анджелесі. Бій очолить турнір промоутерської компанії Most Valuable Promotions, якою керує Джейк Пол.
Для 43-річної Карано це буде перший професійний бій із 2009 року. Для 39-річної Раузі – перший вихід у клітку з 2016-го.
Напередодні Роузі влаштувала гучну пресконференцію напередодні свого повернення в октагон.