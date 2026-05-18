Джейк Пол оцінив камбек Макгрегора в октагон: Кокаїновий хлопець повернувся

Софія Кулай — 18 травня 2026, 11:00
Джейк Пол
instagram.com/jakepaul

Шоумен та боксер Джейк Пол (12-2, 7 КО) висловився про довгоочікуване повернення Конора Макгрегора.

Його слова наводить Fight Hub TV.

У своєму першому поєдинку після камбеку в октагон зірковий ірландець поб'ється проти Макса Голловея у рамках турніру UFC 329, який відбудеться 11 липня на "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі.

"О, обожнюю це. Кокаїновий хлопець повернувся. Оголосили про це під час нашого івенту. Це лише показує, наскільки вони напружені. Маленькі невпевнені хлопчики, які намагаються пропіаритися за рахунок нашого турніру й перекрити нас своїми новинами. Це не спрацює, друже", – сказав Джейк.

Відзначимо, що поєдинок Макгрегор – Голловей відбудеться у напівсередній ваговій категорії (до 66,6 кг). Це буде перший бій для Конора після 5-річної перерви. Востаннє він бився ще 11 липня 2021 року, коли зазнав поразки від Дастіна Пор'є.

Цікаво, що це буде вже не перша зустріч цих бійців. Макгрегор бився із Голловеєм у серпні 2013-го. У тій зустрічі ірландець оформив перемогу ціною серйозної травми. Конор розірвав хрестоподібну зв'язку коліна.

Не так давно Конор відбув 18-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, ставши доступним для боїв з 20 березня.

Раніше повідомлялося, що Макгрегор хоче укласти новий контракт із UFC.

