Нганну ефектною перемогою нокаутом повернувся в MMA на турнірі MVP

У ніч із 16 на 17 травня ексчемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну (19-3) успішно відновив кар'єру в ММА, здолавши Філіпе Лінса (18-6) у рамках турніру МVР ММА в Лос-Анджелесі.

Камерунець вважався явним фаворитом, що й довів в очній зустрічі. Він здобув перемогу наприкінці першого раунду.

З самого початку бразилець відверто виживав, намагаючись прилипнути до суперника, щоб хоч якось скувати агресію Френсіса. Нганну діяв занадто просто, покладаючись на грубу силу.

Поступово Філіпе став діяти сміливіше та навіть декілька разів влучив. Проте наприкінці раунду камерунець розрядив свій лівий оверхенд і все скінчилося – Лінс упав, після чого добивання вже не знадобилося.

Зазначимо, що для Френсіса це був перший бій у змішаних єдиноборствах із жовтня 2024 року. Тоді він виступив під егідою PFL і в першому ж раунді нокаутував Ренана Феррейру.