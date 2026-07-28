Повертайся і бийся: Лапін зізнався, що сказав Джошуа після провального раунду у бою проти Пренги

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика (25-0, 16 КО) розповів, що дуже хвилювався за Ентоні Джошуа (30-3, 27 КО) у протистоянні проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО), адже перед Ей Джеєм у рингу стояв сильний та міцний панчер.

Його слова наводить iFL TV.

Представник українського боксера відзначив переможне повернення британця після смертельної аварії, у яку він потрапив наприкінці 2025 року.

Лапін несподівано назвав перший раунду двобою, у якому Ентоні побував у нокдауні, "гарним", та зізнався, що сказав Джошуа після стартової трихвилинки.

"Повертайся і бийся. Будь ласка, повертайся і бийся", – заявив Лапін.

Директор команди Усика додав, що у другому раунді Ей Джей повернув собі стабільність, добре відпрацював та у підсумку переміг нокаутом.

Також Лапін наголосив, що вони вже готові до битви Джошуа проти Тайсона Ф'юрі, з яким вони підписали контракт про бій. Українець вірить у перемогу Ентоні та анонсував повернення британського супертяжа у тренувальний табір.

"Так. Він б'є дуже, дуже сильно. Він один із найсильніших панчерів. У нього справді дуже потужний удар. Звичайно. Повертаємося до тренувань. Ми працюємо разом лише сім місяців, цього недостатньо", – відповів Лапін.

Двобій Ф'юрі – Джошуа може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

"Циганський король" після своєї крайньої звитяги над Маріушом Вахом вкотре анонсував закінчення своєї кар'єри. Натомість Майріс Брієдіс порадив Джошуа піти на пенсію.