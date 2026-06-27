Усик збереже один чемпіонський титул і завершить кар'єру в США – Лапін

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) може провести свої останні поєдинки у США.

Про це в коментарі ESPN повідомив спортивний директор українця Сергій Лапін.

За словами менеджера, рішення Усика відмовитися від поясів санкціонуючих організацій було ухвалене з огляду на майбутнє надважкого дивізіону.

"Як спортивний директор Усика, можу сказати, що це рішення було прийняте з урахуванням майбутнього суперважкої ваги. Олександр звільнив титули, щоб дати Ентоні Джошуа можливість поборотися за них і знову об'єднати чемпіонські пояси", – заявив Лапін.

Представник команди чемпіона також повідомив, що головною метою Усика залишається завершення кар'єри у США.

"Олександр завжди хотів, щоб його останні бої відбулися в США, де він прагне поставити фінальну крапку у своїй боксерській спадщині", – додав Лапін.

Директор українця також повідомив, що Усик збереже пояс The Ring, який у боксерських колах вважається символом лінійного чемпіона дивізіону.

Нагадаємо, Усик став першим боксером в історії, який тричі здобував статус абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох основних поясів. Він досяг цього один раз у крузервейті у 2018 році та двічі – у надважкій вазі у 2024 та 2025 роках.

Після звільнення поясів WBC, WBA та IBF Ріко Верховен запропонував Усику провести реванш. У травні 2026 року українець здолав нідерландця в конкурентному поєдинку, що відбувся в Єгипті.