Ф'юрі після перемоги над Вахом вкотре анонсував завершення професійної кар'єри

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) після перемоги над 46-річним поляком Маріушом Вахом (39-14, 20 КО) вкотре оголосив про намір завершити професійну кар'єру, наголосивши, що не збирається боксувати до 65 років.

Його слова наводить The Sun.

"2026-й – мій фінальний рік. Саме тому я хочу бути активним. Я не хочу продовжувати боксувати до 65 років", – заявив британець.

Це був проміжний двобій для Ф'юрі перед битвою з Ентоні Джошуа, з яким вони вже підписали контракт на бій.

Водночас ЕйДжей свій проміжний бій проведе у суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді проти албанця Крістіана Пренги.

Зазначимо, що вперше про завершення кар'єри "Циганський король" оголосив ще у квітні 2022 року після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Згодом рішення "повісити рукавичка на цвях" британець прийняв у січні 2025 року, коли двічі програв українцю Олександру Усику.