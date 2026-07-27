Максимум три раунди: британський боксер анонсує жорстокий нокаут у дуелі Ф'юрі – Джошуа

Британський боксер у надважкій вазі Девід Аллен (26-9-2, 20 KO) висловився про майбутнє протистояння Ентоні Джошуа (30-3, 27 КО) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Своєю думкою він поділився на власному Ютуб-каналі.

За його словами, обидва його земляки вже далекі від своїх найкращих років кар'єри, але ця битва все одно повинна привернути увагу спортивної спільноти.

"Думаю, бій Ф'юрі – Джошуа буде чудовим саме тому, що обидва вже минули свій пік. І мені здається, що хтось із них у цьому поєдинку буде жорстоко нокаутований. Кілька років тому я думав, що цей бій триватиме всі 12 раундів і хтось виграє лише за очками з невеликою перевагою. А тепер мені здається, що все закінчиться за один, два, максимум три раунди, тому що варто комусь із них пропустити – і все. Джошуа, мабуть, різкіший і б'є сильніше, але схоже, що його здатність тримати удар зараз майже на нулі", – заявив Девід.

На думку Аллена, британська дуель буде величезною подією в історії боксу, яка викличе ажіотаж. Девід переконаний, що організатори вечора боксу розкрутять бій, влаштують трешток, а саме шоу збере шалені цифри.

"Після такого виступу Джошуа (проти Пренги – прим. ред.) я б не поставив його фаворитом навіть проти будь-кого з топ-20 світового рейтингу. Не кажучи вже про Ітауму чи Кабаєла. А щодо Ф'юрі – не знаю. Він великий, незручний, дуже розумний боксер. Іноді його виступи не виглядають вражаюче, але він майже завжди досягає результату. Тому тут я не такий упевнений. Але якщо судити за сьогоднішньою формою Джошуа, то Ф'юрі мав би бути явним фаворитом у цьому бою. Дивився сьогодні на Джошуа – його ноги виглядали якимись сумними, якщо чесно", – наголосив Аллен.

Ф'юрі 25 липня переміг польського ветерана Маріуша Ваха, а Джошуа 26 липня нокаутував у другому раунді албанця Крістіана Пренгу. Хоча у першому раунді Ей Джей несподівано побував у нокдауні.

Нагадаємо, що британські супертяжі вже підписали контракт про очну зустріч, яка може бути запланована на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

"Циганський король" вже навіть встиг вкотре заговорити про закінчення боксерської кар'єри.