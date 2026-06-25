Можливо, це був його останній бій: Лапін – про майбутнє Усика

Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО), оцінив майбутнє боксера.

Його слова передає Mirror.

Представник українця відреагував на розмови про можливий поєдинок проти німецького суперважковаговика Агіта Кабаєла.

"Кабаєл – чудовий боєць, гідний чемпіон і людина, яку ми поважаємо. Тут немає нічого особистого, але поєдинки такого масштабу не організовуються через соціальні мережі чи під тиском громадськості. Олександр протягом усієї своєї кар'єри доводив, хто він є. На цьому етапі питання вже не в тому, що Усик комусь щось винен. Питання в тому, яку подію можна провести?

Серйозна пропозиція, підкріплена серйозними людьми, правильною комерційною структурою, мовниками та фінансовою підтримкою від місця проведення – ось як організовуються найбільші бої у світі. Якщо цифри та можливості влаштовують усіх, тоді все можливо. Ми відкриті для серйозного бізнесу, а не для галасу.

Ніщо особисте чи емоційне не завадить цьому поєдинку з Агітом. Але якщо за поєдинком не стоїть серйозна комерційна структура, тоді його стає складно виправдати. Якщо з'явиться відповідна можливість, поєдинок може відбутися. Якщо ні, є інші шляхи та інші важливі можливості", – сказав він.