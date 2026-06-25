Можливо, це був його останній бій: Лапін – про майбутнє Усика
Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25−0, 16 КО), оцінив майбутнє боксера.
Його слова передає Mirror.
Представник українця відреагував на розмови про можливий поєдинок проти німецького суперважковаговика Агіта Кабаєла.
"Кабаєл – чудовий боєць, гідний чемпіон і людина, яку ми поважаємо. Тут немає нічого особистого, але поєдинки такого масштабу не організовуються через соціальні мережі чи під тиском громадськості. Олександр протягом усієї своєї кар'єри доводив, хто він є. На цьому етапі питання вже не в тому, що Усик комусь щось винен. Питання в тому, яку подію можна провести?
Серйозна пропозиція, підкріплена серйозними людьми, правильною комерційною структурою, мовниками та фінансовою підтримкою від місця проведення – ось як організовуються найбільші бої у світі. Якщо цифри та можливості влаштовують усіх, тоді все можливо. Ми відкриті для серйозного бізнесу, а не для галасу.
Ніщо особисте чи емоційне не завадить цьому поєдинку з Агітом. Але якщо за поєдинком не стоїть серйозна комерційна структура, тоді його стає складно виправдати. Якщо з'явиться відповідна можливість, поєдинок може відбутися. Якщо ні, є інші шляхи та інші важливі можливості", – сказав він.
Також Лапін натякнув, що уболівальники можливо, більше не побачать Усика на рингу.
"Олександр заслужив право ретельно оцінити кожен варіант. Ми ведемо переговори з різними сторонами та розглядаємо всі можливості. Рішення буде ухвалено до кінця цього тижня, і всі дізнаються, на якому етапі ми перебуваємо. Ясність з'явиться дуже скоро.
Але одне, що люди повинні пам'ятати: коли боєць досяг усього, чого досяг Олександр, кожен його вихід стає особливим. Можливо, вболівальники вже бачили його на рингу востаннє. А може, попереду ще один розділ. Ми дізнаємося дуже скоро", – підсумував Лапін.
Додамо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі.
Зазначимо, що напередодні WBC встановила для команд Усика й Кабаєла крайній термін для досягнення домовленості щодо очного протистояння.