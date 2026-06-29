В команді Усика зробили заяву щодо останнього розділу кар'єри українського боксера

Сергій Лапін відреагував на рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити титули, якими той володів.

Його слова передає Sky Sports.

Директор команди колишнього абсолюта пояснив, чому український боксер пішов на такий крок. Він заявив, що зірковий супертяж захотів сам визначати свої подальші кроки в боксі та висловився про його майбутнє:

"Тепер він хоче сам вирішити, яким буде останній розділ його кар'єри, а не дозволяти обставинам чи обов'язковим захистам титулу ухвалювати це рішення за нього. Він свідомо вирішив звільнити свої чемпіонські пояси, щоб вдихнути нове життя в надважку вагу, дати новим чемпіонам можливість проявити себе та сприяти розвитку цього виду спорту. Я вважаю, що Олександр досягнув майже всього, чого можна досягти в боксі. Він уже забезпечив собі місце в історії як абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях. Ми вважаємо за краще рухатися крок за кроком. Наразі вся наша увага зосереджена на наступному виклику. Коли Олександр відчує, що настав час, він сам ухвалить рішення. Він заслужив право вирішувати, коли та як закрити цю главу".



Зазначимо, що востаннє Олександр Усик виходив на ринг 23 травня. Він технічним нокаутом переміг Ріко Верховена.

Український боксер, попри звільнення поясів, заявив, що не йде зі спорту та має ще провести "Last dance". Наразі невідомо, хто стане його суперником, але Едді Гірн натякнув, що угоду вже укладено та назвав зіркового опонента.