Обіцяю не завдавати йому серйозних травм: Ф'юрі заговорив про швидкий нокаут для Джошуа

Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) записав нове відеозвернення до Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), у якому пообіцяв не завдати шкоди Ей Джею.

До потенційного суперника він звернувся через свою сторінку в Інстаграмі.

"Циганський король" запевнив, що швидко нокаутує земляка.

"Вибач, Джошуа. Я знаю, що тобі страшно. Але я не завдам тобі шкоди. Усе відбудеться миттєво. Я швидко відправлю тебе в нокаут, щоб ти міг повернутися до своїх справ. Це станеться дуже швидко й безболісно – як для тебе, так і для твоєї команди. Едді, я обіцяю не завдавати йому серйозних травм. Обіцяю: усе мине блискавично, і він зможе повернутися до бізнесу", – сказав Тайсон.

Раніше Daily Mail інформувало, що зустріч повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Однак нещодавно відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель повідомив, що бій Ф'юрі – Джошуа можуть запланувати на 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).

Промоутер Едді Гірн запевнив, що вже незабаром вони офіційно оголосять про зустріч, а от боксерський менеджер Кіт Конноллі розповів, що в андеркарді британської битви планують провести кілька поєдинків за участю відомих боксерів із США.