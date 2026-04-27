Легендарний Льюїс назвав переможця бою Усик – Верховен

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс зробив прогноз на поєдинок чемпіона WBA, WBC та IBF Олександра Усика проти кікбоксера Ріко Верховена.

Про це 60-річний британець розповів в ефірі Pro Boxing Fans.

Льюїс зазначив, що йому важко оцінити майстерність Верховена, адже він не бачив його поєдинків. Попри це, нідерландцю буде вкрай важко скласти конкуренцію українському чемпіону.

"Я не знаю цього хлопця, але знаю, що Усик досі не програвав. Тому дивлюся передусім на нього. Не думаю, що зараз хтось здатен його перемогти", – сказав Льюїс.

Нагадаємо, що поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме титул WBC, яким володіє український чемпіон.

